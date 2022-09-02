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Haberler Manisa 16 yaşındaki çocuğu darp etti! Saçlarından sürüklenen kız yaralandı!

16 yaşındaki çocuğu darp etti! Saçlarından sürüklenen kız yaralandı!

Manisa'ya bağlı Şehzadeler ilçesindeki gerçekleşen olayda, kaykay kullanan bir kişinin kaykayını 16 yaşındaki Ç.B.'nin üzerine sürmesiyle ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyüyen tartışmada, henüz kimliği belirlenemeyen şahıs Ç.B.'nin saçlarına yapışarak sürüklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler darbedilen kız çocuğunu ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

02.09.2022, 09:46

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tanımadığı kişi tarafından darbedilen 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

16 yaşındaki kız çocuğunu saçlarından sürükleyerek darp etti!

Alınan bilgiye göre 1. Anafartalar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda kaykay yapan kişi, Ç.B'nin (16) üzerine kaykayını sürmesi üzerine tartışma çıktı.

16 yaşındaki kız çocuğunu saçlarından sürükleyerek darp etti!

Tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Ç.B'yi saçlarından sürükleyerek darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

16 yaşındaki kız çocuğunu saçlarından sürükleyerek darp etti!

Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ç.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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