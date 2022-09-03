  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Firari hükümlü polisten kaçamadı! Kapıyı açmayınca polis, itfaiye merdiveniyle eve girdi

Firari hükümlü polisten kaçamadı! Kapıyı açmayınca polis, itfaiye merdiveniyle eve girdi

Manisa Şehzadeler'de meydana gelen olayda firari hükümlünün evinde olduğunu öğrenen polis ekipleri eve gitti. Hükümlü, kapıyı açmamakta direnince polisler çareyi itfaiye merdiveni kulanmakta buldu.

AA

03.09.2022, 08:20 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022, 08:21

Firari hükümlü polisten kaçamadı! Kapıyı açmayınca polis, itfaiye merdiveniyle eve girdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri, firari hükümlüyü 5. kattaki evine itfaiye merdiveniyle girerek yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin (32) Alaybey Mahallesi 811 Sokak'taki evinde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine eve giden ekipler, hükümlünün ikna çabalarına rağmen kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye ekiplerini çağırdı.

Gerekli güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri, itfaiye aracının yangın merdiveniyle 5. katta bulunan eve balkondan girdi.

Gözaltına alınan A.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA