Tartıştığı 16 yaşındaki kızı darp edip kaçtı

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde tanımadığı kişi tarafından darp edilen 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. 1'inci Anafartalar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda kaykay yapan kişinin, Ç.B'nin üzerine kaykayını sürmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Ç.B'yi saçlarından sürükleyerek darp etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ç.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN