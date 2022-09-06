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Haberler Manisa Manisa’da teröre geçit yok! 3 kişi kıskıvrak yakalandı

Manisa’da teröre geçit yok! 3 kişi kıskıvrak yakalandı

Manisa’da DEAŞ/IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, başaralı bir operasyona imza attı. Yapılan operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

06.09.2022, 16:44 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022, 16:45

Manisa’da teröre geçit yok! 3 kişi kıskıvrak yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DEAŞ/IŞİD terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde; geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit ettiği 3 kişiye Manisa'da operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; H.J.A.A-O. (Suriye uyruklu), M.H.A. (Irak uyruklu) ve A.K. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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