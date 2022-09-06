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Haberler Manisa Selendi Yelimera Kanyonu festivalle tanıtılacak

Selendi Yelimera Kanyonu festivalle tanıtılacak

6.9.2022

Selendi Yelimera Kanyonu festivalle tanıtılacak

MANİSA'NIN Selendi ilçesi Terziler mahallesinde Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından ilki düzenlenen Yelimera Doğa Yürüyüşü, Kanyon ve Gençlik Festivali renkli görüntülere sahne oldu. İzcilerin, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin katıldığı 'Kanyon Yürüşü' esnasında fotoğrafçılar en güzel fotoğrafı çekmek için yarıştı.

Açılış konuşmasını yapan Yerel Eylem Derneği Başkanı Terziler Mahallesi Muhtarı İsmaill Ekim, etkinliğin amacının Manisa'da ilk ve tek olan Yelimera Kanyonu'nu kırsal turizme kazandırarak tanıtmak olduğunu söyledi. HER alandaki gibi tarım ve gıda sektörlerinde de yeni iş modellerinin ortaya çıktığını belirten Ekim, "Yerel marka oluşturma açısından festivallerin katkısı çok önemli" dedi.

■ TOLGA TEKİN

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