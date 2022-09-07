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Haberler Manisa Ehliyetsiz direksiyona geçen çocuk can aldı

Ehliyetsiz direksiyona geçen çocuk can aldı

7.9.2022

Ehliyetsiz direksiyona geçen çocuk can aldı

MANISA'NIN Salihli ilçesinde önceki gün 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Umut C.A. yönetimindeki 35 HE 1796 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Zühtü Şahin (53) idaresindeki bisiklet, kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen bisikletten düşen Şahin, metrelerce sürüklendi.

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Mehmet Zühtü Şahin, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Soruşturma başlatan polis, Umut C.A'yı gözaltına aldı.

EMRE SAÇLI

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