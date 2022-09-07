Manisa'da can pazarı! Savaş alanına dönen yolda 7 yaralı!

Araç sürücüleri C.E. ve H.K. ile iki araçta yolcu olarak bulunan A.G. (5), A.G. (10), C.E. (28), S.K. (38) ve F.D. (68) yaralanarak ambulansla Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.