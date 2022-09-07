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Haberler Manisa Manisa'da can pazarı! Savaş alanına dönen yolda 7 yaralı!

Manisa'da can pazarı! Savaş alanına dönen yolda 7 yaralı!

Manisa'ya bağlı Kırkağaç ilçesinde, H.K. (46) kontrolündeki plakası belirlenmeyen araçla karşı yönden gelen C.E. (28) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda ölen olmazken 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralıları Akhisar Devlet Hastanesi'ne sevk ederken, kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA

07.09.2022, 10:02

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Manisa’da can pazarı! Mahşer yerine dönen yolda 7 yaralı!

Kaza, Kırkağaç'ın Yağmurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (46) idaresindeki plakası belirlenemeyen araç ile karşı yönden gelen C.E. (28) yönetimindeki 45 AGH 163 plakalı araç, Ova Cami mevkisinde çarpıştı.

Manisa’da can pazarı! Mahşer yerine dönen yolda 7 yaralı!

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Manisa’da can pazarı! Mahşer yerine dönen yolda 7 yaralı!

Araç sürücüleri C.E. ve H.K. ile iki araçta yolcu olarak bulunan A.G. (5), A.G. (10), C.E. (28), S.K. (38) ve F.D. (68) yaralanarak ambulansla Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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