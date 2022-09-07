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Haberler Manisa Sürdüğü motor mezarı oldu! 16 yaşındaki sürücü feci şekilde can verdi!

Sürdüğü motor mezarı oldu! 16 yaşındaki sürücü feci şekilde can verdi!

Manisa'ya bağlı Alaşehir ilçesinde, S.G. (68) hakimiyetindeki kamyonun Alper Boğa'nın (16) kullandığı motora çarpmasııyla meydana gelen kazada genç motosilet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen ekipler, Boğa'yı ambulansa özel bir hastaneye götürdükleri esnada durumu daha da ağırlaşan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AA

07.09.2022, 09:29

Sürdüğü motor mezarı oldu! 16 yaşındaki sürücü feci şekilde can verdi!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

S.G. (68) idaresindeki 41 YE 667 plakalı kamyon, Kurtuluş Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda geri manevra yaparken Alper Boğa'nın (16) kullandığı 45 AGY 517 plakalı motosiklete çarptı.Ağır yaralanarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Boğa, Manisa'ya sevki sırasında yolda durumunun ağırlaşması üzerine Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Sürücü S.G, gözaltına alındı.

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