Çavuşoğlu Projesi hayata geçiyor

Şehzadeler Belediyesi'nin Çavuşoğlu Mahallesi'ne kazandıracağı Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık ve Sağlık Evi projesinin yapımına başlandı. 1 Milyon 945 Bin TL bedelle ihale edilen projenin 18 Ocak 2023 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. Şehzadeler Belediyesi'nin daha önce ihale ederek yer teslimi yaptığı Çavuşoğlu Mahallesi Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık ve Sağlık Evi projesi, yüklenici firmanın taahhütlerini yerine getirememesi nedeniyle bir kez daha ihale edildi ve projenin yapımına başlandı. Çevredeki mahallelerin de istifade edebileceği şekilde tasarlanan proje, 810 m2'lik parsel üzerinde toplam 270'm2'lik inşaat alanı kapsayacak ve bunun 220 m2'si Çok Amaçlı Salona ve 50 m2'si Muhtarlık ve Sağlık Evine ait olacak. 1 Milyon 945 Bin TL bedelle ihale edilen projenin 18 Ocak 2023 tarihinde bitirilmesinin planlandığını ifade etti.

ENGELLİLERE UYGUN

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Tesis, engelli erişimine uygun giriş terasları ile birlikte 220 m2 inşaat alanına sahiptir. Betonarme taşıyıcı elemanlar üzeri çelik konstrüksiyon çatıya sahiptir. Çatı örtüsü poliüretan yalıtımlı sandviç paneldir. Binamız 150 m2 düğün salonu, 10m2 gelin odası, 10 m2 mutfak ve toplam 15 m2'lik lavabo ve depo mekanlarından oluşmaktadır. Düğün, sünnet, nişan ve benzeri etkinliklerin yanı sıra halkımızın mevlid, toplantı ve Ramazan etkinliklerine de ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanmış modern bir tesistir. Muhtarlık ve Sağlık Evi ise parselin batı tarafındaki bu alanda 50 m2'lik kapalı alanı bulunan etrafı beton kilit parke ile çevrili muhtarlık ve doktor kullanım amaçlı modern mimari ve malzemeler ile hazırlanmış tesistir. Binada kullanılan temel, yalıtım, çatı ve duvar malzemeleri çok amaçlı salon ile aynı kalitede tasarlandı. Daha önce ihale ettiğimiz projemizin yapımı yüklenici firma kaynaklı nedenlerle sekteye uğradı. Projemizi tekrar ihale ederek yeniden yapımına başladık. Rabbim kazasız, belasız tamamlayıp, hemşehrilerimizin hizmetine açmayı nasip etsin. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.