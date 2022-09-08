Güneş Enerji Santralini Başkan Erdoğan açtı

Şehzadeler Belediyesi'nin Kırançiftlik Mahallesi'nde 20 dönümlük bir alanda 16 Milyon TL'ye hayata geçirdiği 1 Megawatt / Saat gücündeki güneş enerji santrali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da yaptığı toplu açılış töreninde hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da katıldığı toplu açılış töreninde Şehzadeler Belediyesinin 4 kişilik aileden oluşan 571 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeki Güneş Enerji Santrali de hizmete açıldı.

YÜZDE 40'INI KARŞILAYACAK

Açılan santralin Şehzadeler Belediyesi'nin elektrik giderlerinin %40'ını karşılayacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ikinci bir santralin daha yapımı için çalışmaların sürdüğünü, ikinci santralin de devreye girmesiyle belediyenin elektrik tüketiminin neredeyse tamamını güneş enerji santralleriyle elde edeceklerini söyledi. Şehzadeler Belediyesi'nin elektrik tüketiminin % 40'lık bir bölümünün bu santralden karşılanabileceğini ifade eden Başkan Çelik " Bu Güneş Enerji Santrali ile yıllık 1.734.416 kwh elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Bu üretim 4 kişilik aileden oluşan tam 571 hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek bir kapasitedir.

2022 yılı elektrik fiyatları ile belediyemizin bu yıl elektrik tüketimini 5 milyon kwh, giderinin 11.000.000 ile 12.000.000 TL arasında olmasını bekliyoruz. Bu santral ile belediyemizin elektrik giderlerinin % 40'ını karşılayacağız. Manisa'mıza gelerek içerisinde belediyemizin güneş enerji santralinin de olduğu birçok hizmet ve eserin açılışını gerçekleştiren, yapmış olduğumuz tüm hizmetlerde bizlere destek vererek her zaman hizmetlerimizin önünü açan değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.