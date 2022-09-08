Şehzadeler Belediyesi ovada asfalt sezonunu açtı

MANİSA ovasında üreticilerin rahat ulaşımı için geçtiğimiz yıl 105 km soğuk asfalt çalışması yapan Şehzadeler Belediyesi, bu yılki asfalt sezonunun startını Halitli Mahallesi'nden verdi. Manisa ovasında üreticiler için verilen hizmetin çıtasını geçtiğimiz yıl yükselten Şehzadeler Belediyesi bu yıl da ana arter ova yollarında 100 km asfalt hedefiyle çalışmaların startını verdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Bilal Demir, Mahalle Muhtarı Mehmet Akbaş ve mahalle sakinleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların kazasız belasız tamamlanması için kurban kesilip dualar edilmesinin ardından Başkan Çelik, asfalt ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TARIMA DESTEK

ÇALIŞMALAR hakkında bilgi veren Başkan Çelik "Tarım, insanlığın ilk çağlarından itibaren önemli bir faaliyet olmuş ve önemi de günümüzde artan dünya nüfusuna paralel olarak giderek artmaktadır. Bu bilinçle 320 bin dönüm tarım arazisine sahip Şehzadeler ilçesinin belediyesi olarak kurulduğumuz yıldan itibaren tarıma duyarsız kalmadık. Tarımsal faaliyetleri önemsedik, üreticilerimiz için ne gerekiyorsa yaptık' dedi.

HER YIL 100 KM

BAŞKAN Çelik, "Çiftçilerin arazilere rahat ulaşmaları için toplamda 4565 km malzemeli, malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. İkinci dönemimizde bu hizmetimizin kalitesini artırmanın sözünü vermiştik. Bu sözümüzü de geçtiğimiz yıldan itibaren tutmaya başladık. Her yıl 100 km ova yollarının ana arterlerinde soğuk asfalt yapacağız demiştik. Geçtiğimiz yıl Karaoğlanlı Mahallemizden başlayarak 105 km ova yolunu soğuk asfalt yaptık. Halıtlı Mahallemizden başlıyoruz. Program dahilinde ilçemizin tamamında bölüm bölüm çalışmamız devam edecek. Üreticilerimiz için hayırlı olsun. Allah kazasız belasız bu yolları kullanmayı, binbir emekle yetiştirilen ürünlerimizin bu yollardan geçerek daha kolay pazara ulaşmasını nasip etsin. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.