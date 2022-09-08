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Haberler Manisa Son dakika: Manisa'da orman ürünleri fabrikasında yangın

Son dakika: Manisa'da orman ürünleri fabrikasında yangın

Son dakika haberi....Manisa'nın Akhisar ilçesinde, orman ürünlerinin işlendiği bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA

08.09.2022, 13:01 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022, 13:40

Son dakika: Manisa’da orman ürünleri fabrikasında yangın

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, orman ürünlerinin işlendiği bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Süleymanlı Mahallesi yakınlarında, orman ürünlerinden çeşitli dekoratif eşyalar üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika: Manisa'daki orman yangını kontrol altında

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