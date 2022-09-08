Yaz okuluyla yüzmeyi öğrendiler

ŞEHZADELER Belediyesi'nin, Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlediği Yüzme Kurslarında bir ay boyunca eğitim alarak, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları törenle verildi. Şehzadeler Belediyesi'nin öğrencilerin yaz tatillerini verimli bir şekilde geçirmeleri için açtığı Yaz Spor Okulları kapsamındaki yüzme kursunda sertifika heyecanı yaşandı.

Bir aylık kurs sürecini tamamlayan öğrencilere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Akif Özer ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler'in katılımıyla sertifikaları verildi. Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Yaz döneminde kardeşlerimizin vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmeleri için yüzme, futbol, okçuluk, jimnastik gibi spor dallarının yanında çeşitli ders branşlarında Yaz Spor Okulları açtık. Bu kurslarımıza gelen toplamda 1300 öğrencimize yardımcı olmaya çalıştık. Kurslarda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.