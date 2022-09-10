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Haberler Manisa Manisa'da talihsiz kaza! Aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı

Manisa'da talihsiz kaza! Aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı

Manisa’da aracın kontrolünü kaybeden sürücü, refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Talihsiz kaza sonrası kamyonet sürücüsü yaralandı.

10.09.2022, 14:49

Manisa’da talihsiz kaza! Aydınlatma direğine çarpan sürücü yaralandı

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu İzmir - Ankara istikametinde meydana geldi. İzmir'den Salihli yönüne gitmekte olan meyve yüklü İ.Ö idaresindeki kamyonet Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak buradaki aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı kamyonetten çıkarılan sürücü İ. Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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