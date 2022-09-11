Kardeşi vurulan ağabey kurşun yağdırdı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan Zeynel Şakıyan (32) ile Ömer Değişik (25) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Değişik, belinden çıkarttığı silahla Şakıyan'a ardı ardına ateş açtı. Zeynel Şakıyan'ı silah vuran Ömer Değişik, olay yerinden hızla kaçtı.

MASUM İNSANLARI VURDU

Saldırının yaşandığı bölgeye gelen ağabey Salih Şakıyan ise, kardeşi Zeynel Şakıyan'ı yerde kanlar içinde görünce çılgına döndü. Ömer Değişik'in peşine düşen ağabey, Yunusemre ilçesinde silahlı saldırganın da içinde olduğunu düşündüğü kalabalığı görünce küfürler savurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş ağabey, belinde taşıdığı silahını çekerek etrafa kurşun yağdırdı.

Rastgele açılan kurşunların isabet ettiği Ahmet Turgay Çelebi ile Rıdvan Uçsuz yaralandı. Ağabey Şakıyan da tıpkı kardeşini vuran Değişik gibi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Manisa Celal Bayar Hafsa Sultan Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çelebi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kayıplara karışan iki silahlı saldırgan için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Her iki saldırıda da birçok vatandaşın mermilerden şans eseri kurtulduğu belirtildi.

SERKAN ÖZCAN