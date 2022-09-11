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Haberler Manisa Yıkılan duvarın altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Yıkılan duvarın altında kalan işçi yaşamını yitirdi

11.9.2022

Yıkılan duvarın altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Manisa Kırkağaç'ta, bir zeytinyağı fabrikasının bahçesinde yapılan inşaat temeli çalışmasında gaz betonlarından oluşan duvar yıkıldı. O sırada inşaat temelinde çalışan Hasan Çavuş (65), yıkılan duvarın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yaşamını yitiren Çavuş'un cansız bedeninin bulunduğu yerden çıkardı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Çavuş'un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

■ SERKAN ÖZCAN

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