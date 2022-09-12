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Haberler Manisa 2 bin TL tokat cezası!

2 bin TL tokat cezası!

Temsili süvari Musa Teyfur, ata tokat attığı için 2 bin 43 bira ceza ödeyecek.

12.9.2022

2 bin TL tokat cezası!

MANİSA'NIN düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü töreninde, ata tokat atan temsili süvari para cezasına çarptırıldı. Düzenlenen törende temsili süvari milis kuvvetleri, kente giriş yaptı. Atlardan biri geçiş öncesi huysuzlanınca temsili süvari, ata tokat atarak sakinleştirmeye çalıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri, Musa Teyfur'a 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nca, 2 bin 43 TL idari para cezası kesti.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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