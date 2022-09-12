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Manisa'da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü!

Manisa'ya bağlı Şehzadeler ilçesinde, meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Turgutlu yolu üzerinde H.Ç. yönetimindeki aracın, T.T. idaresinde cipe çarpmasıyla gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce kazazedeler hastaneye kaldırıldı.

AA

12.09.2022, 10:00 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022, 11:15

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin cipe çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Manisa’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü!

Alınan bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 45 PN 002 plakalı otomobil, Manisa Turgutlu yolu Akpınar mevkisinde, T.T. yönetimindeki 35 TIT 17 plakalı cipe çarptı.

Manisa’da feci kaza: Otomobil hurdaya döndü!

Kazada yaralanan her iki araçtaki yolcular İ.T. (40) ve M.Ç. (50), 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. M.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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