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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Trafik birbirine girdi!

Manisa'da feci kaza! Trafik birbirine girdi!

Manisa'da dün akşam saat 22.30 sularında meydana gelen kazada, henüz adı öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil seyir halindeyken birden kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, talishiz sürücüyü hurdaya dönen araçtan çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

İHA

14.09.2022, 09:33

Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Sürücü, şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, araç hurdaya döndü.

Manisa’da feci kaza! Trafik birbirine girdi!

Kaza, Yunusemre ilçesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Manisa’da feci kaza! Trafik birbirine girdi!

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 45 HU 485 plakalı Opel Astra marka otomobil seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Manisa’da feci kaza! Trafik birbirine girdi!

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Manisa’da feci kaza! Trafik birbirine girdi!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hurdaya dönen araçtan sürücüyü çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans içerisine alınan sürücünün kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Manisa’da feci kaza! Trafik birbirine girdi!

Kaza sebebiyle trafik akışı kısa süreliğine tek şeritten verilirken, kazaya karışan otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol, yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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