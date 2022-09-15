Ege illerinde sosyal konut başvurusu yoğunluğu! Uzun sıralar oluştu

Proje kapsamında 30 bin 300 konutun yapımının planlandığı Ege Bölgesi'nde e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için Halk ve Ziraat bankaları şubelerine evraklarını teslim ediyor.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Halk Bankası şubesi önünde ev sahibi olabilmek için sıra bekleyen vatandaşlardan Metin Tok, AA sosyal konut projesinin umutlarını artırdığını söyledi.
Başvuru şartlarının memnuniyet verici olduğunu anlatan Tok, "Kampanya çok iyi, vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ondan Allah razı olsun. Bizi ev sahibi yapacak." dedi.