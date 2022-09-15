Ege illerinde sosyal konut başvurusu yoğunluğu! Uzun sıralar oluştu

Makbule Mucan da 20 yıldır kiracı olduğunu anlatarak, "TOKİ imkanı çok güzel bir şey, sadece bizim için değil gençler için, herkes için, şu sıradaki insanlar için. Allah hepimiz için hayırlısını versin. Cumhurbaşkanımıza buradan çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, çıktığı zaman da konuşuruz." diye konuştu.

Emekli Hüseyin Çakır da duygularını, "Nasip kısmet, ne çıkarsa bahtımıza. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimiz var olsun, milletimiz var olsun." ifadeleriyle anlattı.