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Haberler Manisa Manisa'da zincirleme kaza! Araçlar hurdaya döndü: 4 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme kaza! Araçlar hurdaya döndü: 4 kişi yaralandı

Sabah saatlerinde yaşanan zicirleme kaza Manisa'nın Kula ilçesinde meydana geldi. 4 kişinin yaralandığı kazada İzmir-Ankara D-300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre aksadı. Ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.

15.09.2022, 12:00 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022, 12:05

Manisa’da zincirleme kaza! Araçlar hurdaya döndü: 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D-300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Ali Emrah T. (37) idaresindeki 35 RE 507 plakalı model otomobil, aynı yönde seyreden Abbas Y. idaresindeki 47 NK 447 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Ardından aynı yönde seyreden Koray Ç. idaresindeki 34 CSV 778 plakalı otomobil, Mehmet K. idaresindeki 45 AIU 760 plakalı ticari araca arkadan çarptı.

Zincirleme kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü Ali Emrah T. (37) ve yolcu olarak bulunan Sibel T. (41), Ünal T. (46) ve Yaşar A. (63) yaralandı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre aksadı. Trafik ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışmalarının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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