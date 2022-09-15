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Haberler Manisa Sahte hesap açarak taciz ve tehdit eden şüpheli yakayı ele verdi

Sahte hesap açarak taciz ve tehdit eden şüpheli yakayı ele verdi

Manisa'da sahte hesap açarak bazı kişilere cinsel tacizde bulunan, tehdit eden ve verilerini ele geçiren şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

15.09.2022, 15:57 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022, 16:00

Sahte hesap açarak taciz ve tehdit eden şüpheli yakayı ele verdi
Alaşehir ilçesinde yaşayan S.K.'nın 2018 yılından bu yana sosyal medyada açtığı sahte hesap ile özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçu işlediği belirlendi. Harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.K.'yı IP adreslerinden belirledi. Yapılan baskınla şüpheli yakalanırken, suç unsuru malzemelere de el konuldu. Karakoldaki işlemleri tamamlanan S.K., adliyeye sevk edildi.
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