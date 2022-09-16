Talihsiz çiftçinin korkunç sonu

Salihli'nin Kemerdamları Mahallesi çiftçilikle uğraşan Kamil Ertuğrul (49), kuruyan üzümleri serdiği sergiden kaldırmak için sergi alanına gitti. Ertuğrul, sergi alanındaki üzümleri üzüm kaldırma makinası yardımıyla kaldırmak isterken dengesini kaybedip makinanın içine düştü.

ÇIĞLIKLARINI DUYUP KOŞTULAR

Talihsiz adamın çığlıklarını duyan yakınları hemen olay yaşandığı yere koştu. Ertuğrul'u üzüm kaldırma makinesine kapılmış halde görenler hiç vakit kaybetmeden durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

112'ye yapılan ihbar sonrasında olay yerine jandarma ve Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kamil Ertuğrul'a ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 49 yaşındaki çiftçinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Üzüm kaldırma makinasından çıkarılan 2 çocuk babası Ertuğrul'un cansız bedeni otopsi yapılmak için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

EMRE SAÇLI