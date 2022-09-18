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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Metrelerce savruldu

Manisa'da feci kaza! Metrelerce savruldu

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürücü motosikletin üzerinden savrularak ağır yaralandı.

DHA

18.09.2022, 10:36

Manisa’da feci kaza! Metrelerce savruldu

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bey Mahallesi Yörük Hasanların Halilağa sokağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Çoraplı(29) idaresindeki 45 RA 5963 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Süleyman Çoraplı, seyir halindeyken kontrolden çıkan motosiklet üzerinden savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün ağır yaralı olduğu belirlenirken, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başına aldığı darbe nedeniyle durumunun kritik olduğu bildirilen Çoraplı'nın tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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