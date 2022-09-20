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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza: 2 yaralı var!

Manisa'da feci kaza: 2 yaralı var!

Manisa'nın Kula ilçesinde dün 22.20 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez kavşağı yakınlarında Taner Erkılıç (41) yönetimindeki otomobil, İsmail Arı (23) idaresindeki otomobile çarptı. İki kişinin yaralandığı kazada, araçlardan biri tarlaya uçtu diğeri ise refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarının üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

20.09.2022, 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022, 09:47

Manisa'nın Kula ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa’da feci kaza: 2 yaralı var!

Araçlardan birinin tarlaya uçtuğu, birinin de refüje çarptığı kaza nedeniyle İzmir-Ankara D 300 karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Manisa’da feci kaza: 2 yaralı var!

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Manisa’da feci kaza: 2 yaralı var!

İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Tarkan Erkılıç (41) yönetimindeki 35 HVB 28 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan İsmail Arı (23) yönetimindeki 64 ABR 435 plakalı otomobille çarpıştı.

Manisa’da feci kaza: 2 yaralı var!

İsmail Arı (23) kazayı yara almadan atlatırken, yolun sağ tarafında bulunan tarlaya savrulan diğer otomobilin sürücüsü Tarkan Erkılıç ve yanında bulunan Serkan Erkılıç yaralandı.

Manisa’da feci kaza: 2 yaralı var!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Manisa’da feci kaza: 2 yaralı var!

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa’da feci kaza: 2 yaralı var!

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Manisa’da feci kaza: 2 yaralı var!

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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