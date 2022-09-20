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Haberler Manisa Manisa'da tebessüm ettiren görüntü! İmamın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasında

Manisa'da tebessüm ettiren görüntü! İmamın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasında

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen olay bir tilki caminin avlusunda bulunan imamın ayakkabılarından birini alıp kaçtı. Görenleri hayrete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AA

20.09.2022, 15:44

Manisa’da tebessüm ettiren görüntü! İmamın ayakkabısını alıp kaçan tilki güvenlik kamerasında

Yuntdağyenice Mahallesi camisinde görev yapan imam Murat Vargün, sabah namazını kıldırıp cemaati gönderdikten sonra bir süre camide vakit geçirdi.

Camiden çıkarken ayakkabısının tekinin yerinde olmadığını gören Vargün, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, camiye giren bir tilkinin ayakkabısının tekini alıp götürdüğünü gördü.

Tilkinin gidebileceği yerleri kontrol eden imam, camiden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki mezarlıkta ayakkabısının tekini buldu.

BİR DE HOROZ KAYIP
İmam Murat Vargün, AA muhabirine camiden ayrılırken ayakkabısının tekini göremeyince cemaatinden birinin kendisine şaka yaptığını düşündüğünü söyledi.

Kendisine şaka yapan kişinin neden ayakkabısını çift olarak almadığını kendisine sorduğunu anlatan Vargün, şöyle konuştu:

"Sonra kamera kayıtlarını tetkik ettim, gördüklerim çok enteresandı. Baktım, tilki ayakkabımı almış götürmüş. Ben de ayakkabımı aramaya koyuldum, mezarlığın yakınlarında buldum. O esnada cemaatimden biri de horozunu arıyordu. 'Hocam, benim horozum kayıp, gördün mü?' diye sordu. 'Amca sana geçmiş olsun, bana hayırlı olsun. Benim ayakkabıyı burada bırakan tilki, senin horozu götürmüş.' dedim."

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