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Haberler Manisa Kaza kazayı getirdi

Kaza kazayı getirdi

23.9.2022

Kaza kazayı getirdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Oğuzhan E'nin kullandığı 45 YR 016 plakalı otomobil, Manisa-Akhisar karayolu Selimşahlar Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek Necati K. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerin sürücüleri ile Hediye K. ve Yusuf K. yaralandı.

ARAÇLARDA HASAR VAR
Kazada yaralanan 4 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı. Bu arada, araçlardan yola savrulan motor ve parçalara çarpan Gündüz Erdem yönetimindeki traktör ile İbrahim Bekret idaresindeki 45 LJ 083 plakalı otomobilde de hasar oluştu. Yola savrulan motor parçasına çarpan otomobilin sürücüsü Gürsel Öz, kazada yara almadıkları için şanslı olduklarını belirterek, araçlarını durdurup hemen yaralılara müdahaleye koştuklarını söyledi.

■ SERKAN ÖZCAN

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