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Haberler Manisa Manisa'da halı saha filesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı!

Manisa'da halı saha filesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir okulun bahçesindeki ağaçlarda doşalan bir kedi, dengesini kaybederek halı saha filelerine düştü. Filelerde takılı kalan kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu İtfaiye Amirliğine bildirdi.Kısa sürede içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi kurtardı.

İHA

23.09.2022, 16:05 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022, 16:07

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde halı saha filelerine takılarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manisa’da halı saha filesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı!

Sarıgöl'de bulunan Şehit Esin Akay İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki ağaçlarda dolaşan kedi, bir anda dengesini kaybederek ağaçların altındaki halı sahanın tavan filelerinin üstüne düştü.

Manisa’da halı saha filesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı!

Ayakları filelere takılan kedinin mahsur kaldığını fark eden çevredekiler Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl İtfaiye Amirliğine ihbarda bulundu.

Manisa’da halı saha filesinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı!

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle kedinin bulunduğu yere ulaşarak, mahsur kalan hayvanı uzun uğraşlar sonucu filelerden kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.

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