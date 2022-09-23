Manisa’da ilk kez ekildi! Dekar başına 10 bin 500 TL gelir getiriyor!

Çiftçilerimiz eğer bu 400 kilo ortalamayı tutturursa bizim hesaplarımıza göre dekar başına 10 bin 500 TL bir gelir elde edecekler. Sözleşme yaptığımız firma çiftçilerimize tohum ve gübre desteği verdi. Yine dekarında bin 500 TL avans desteği verdi. Bunlar tabii ki maliyetler açısından bizim çok işimize yaradı. Eğer çiftçilerimiz bu hasattan memnun olursa önümüzdeki yıl tohumluk mısır ekimi katlanarak artar. Yapılan bu hasadın Alacalar Mahallemizdeki çiftçilerimize, sözleşme yaptığımız firmamıza ve Ziraat Odamıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah çiftçilerimizin yüzü bol bol güler, bereketli kazançlar olur" dedi.