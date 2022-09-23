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Haberler Manisa Manisa'da korkunç olay! Çatıdan evinin balkonuna girmek isterken düşerek hayatını kaybetti

Manisa'da korkunç olay! Çatıdan evinin balkonuna girmek isterken düşerek hayatını kaybetti

Olay Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Anahtarını evde unutan 37 yaşındaki adam, çatıdan sarkıttığı iple balkonuna girmek istedi ancak talihsiz adam ipin kopması sonucu beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

23.09.2022, 16:51

Manisa’da korkunç olay! Çatıdan evinin balkonuna girmek isterken düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Turgutlu Özyurt Mahallesi Kocatepe Sokak numara 21'de bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Pekmezci (37) isimli vatandaş evinin anahtarını evde unutması sonucu 4. Katta bulunan evine girmek için apartmanın çatısından ip uzatarak evinin balkonuna girmek istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kullandığı ipin kopması üzerine apartmanın çatısında düşen Şahin Pekmezci feci şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Pekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin Pekmezci'nin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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