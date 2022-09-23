Manisa’da korkunç olay! Çatıdan evinin balkonuna girmek isterken düşerek hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Turgutlu Özyurt Mahallesi Kocatepe Sokak numara 21'de bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Pekmezci (37) isimli vatandaş evinin anahtarını evde unutması sonucu 4. Katta bulunan evine girmek için apartmanın çatısından ip uzatarak evinin balkonuna girmek istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kullandığı ipin kopması üzerine apartmanın çatısında düşen Şahin Pekmezci feci şekilde hayatını kaybetti. Olay sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Pekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin Pekmezci'nin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.