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Haberler Manisa DEAŞ şüphelisi iki kişiden 1’i tutuklandı

DEAŞ şüphelisi iki kişiden 1’i tutuklandı

25.9.2022

DEAŞ şüphelisi iki kişiden 1’i tutuklandı

MANİSA'DA terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Suriye uyruklu M.B. ve A.K'nin örgütte faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Şüphelilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, A.K. ve M.B'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, M.B'nin sınır dışı edilmesi için işlemlere başlandı.

■ SERKAN ÖZCAN

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