Manisa’da kan donduran olay! Tartıştığı kocasını tabancayla vurup öldürdü

Olay, Kemaliye Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 3 çocuk annesi K.C ile eşi Süleyman C., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.C., kısa sürede kavgaya dönen olayda, Süleyman C.'ye ait ruhsatlı tabancayı alıp, 3 el ateş etti.

Göğsünden vurulan Süleyman C., kanlar içerisinde yere yığılırken, komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman C., ambulansla Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Süleyman C., burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. K.C. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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