  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da kan donduran olay! Tartıştığı kocasını tabancayla vurup öldürdü

Manisa'da kan donduran olay! Tartıştığı kocasını tabancayla vurup öldürdü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kocasını kendi silahı ile vurarak öldürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

25.09.2022, 14:31

Manisa’da kan donduran olay! Tartıştığı kocasını tabancayla vurup öldürdü

Olay, Kemaliye Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 3 çocuk annesi K.C ile eşi Süleyman C., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.C., kısa sürede kavgaya dönen olayda, Süleyman C.'ye ait ruhsatlı tabancayı alıp, 3 el ateş etti.

Göğsünden vurulan Süleyman C., kanlar içerisinde yere yığılırken, komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman C., ambulansla Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Süleyman C., burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. K.C. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de korkunç olay! İki kardeş arasındaki kavga cinayetle bitti

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA