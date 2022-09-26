Kahreden otomobil kazasından geriye sadece fotoğrafları kaldı!

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
İhsan Erturgut Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Fatmanur İtik için bugün Selvilimescit Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İtik ailesinin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Ak Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin, Turgutlu Belediye Meclis Üyesi Burhan İrk, Fatmanur'un eğitim gördüğü okulun müdürü, öğretmenleri, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Ramazan İtik (52) güçlükle ayakta durabildi. Fatmanur, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.