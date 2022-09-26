Kahreden otomobil kazasından geriye sadece fotoğrafları kaldı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı İtik, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen İtik, hayatını kaybetti. İtik'in vefat haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.