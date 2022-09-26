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Haberler Manisa Manisa'da korkunç kaza! Traktörle römorkun arasında kalarak can verdi

Manisa'da korkunç kaza! Traktörle römorkun arasında kalarak can verdi

Kaza Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana geldi. Odun yüklü traktörüyle yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden 66 yaşındaki sürücünün üzerine traktör römorku devrildi. 3 çocuk babası adam, talihsiz kazada feci şekilde yaşamını yitirdi.

26.09.2022, 12:26 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022, 12:37

Manisa’da korkunç kaza! Traktörle römorkun arasında kalarak can verdi

Kaza, Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı kırsal Terziler Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası 66 yaşındaki Hasan Battal idaresindeki plakası bulunmayan ve römorkunda odun yüklü traktörüyle Uzgunkaya Mevkiinden Terziler Mahallesi'ne dönerken yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörün arkasında bulunan odun yüklü römork traktörün üzerine düştü.

66 yaşındaki Hasan Battal, traktörüyle römorkun arasında feci şekilde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Battal'ın ölüm haberini alan yakınları ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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