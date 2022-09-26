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Haberler Manisa Manisa'da talihsiz kaza! 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi

Manisa'da talihsiz kaza! 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi

Feci kaza Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki kız, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26.09.2022, 09:15 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022, 09:23

Manisa’da talihsiz kaza! 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, kaza bugün öğlen saatlerinde E-96 Karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir istikametinden Salihli yönüne seyir halinde olan Cafer A. idaresindeki 35 AFM 77 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Fatma Nur İtik'e çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Fatma Nur İtik, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Nur İtik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cafer A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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