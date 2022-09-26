Manisa’da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Akhisar ilçesinde durdurulan otomobilde arama yaptı. Araçta 1145 ecstasy hap, 104 gram metamfetamin ve 94,42 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.G. (28), K.G. (21), M.Ç. (28) ve F.L. (20) ise işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.