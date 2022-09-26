  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Sinirden evi ateşe verdi! Yetmezmiş gibi itfaiye erlerine bıçakla saldırdı!

Sinirden evi ateşe verdi! Yetmezmiş gibi itfaiye erlerine bıçakla saldırdı!

Manisa'ya bağlı Şehzadeler ilçesinde Mehmet C. (50) isimli şahıs, eşine sinirlenince evi ateşe verdi. İhbar üzerine yangına müdahale etmek için gelen itfaiye görevlilerine ise bıçakla saldıran Mehmet C., polis tarafından yakalanarak evden çıkarıldı. Dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılan şahsın, tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

AA

26.09.2022, 10:59

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eşine sinirlenen kişi evini yaktı.

Sinirden evi ateşe verdi! Yetmezmiş gibi itfaiye erlerine bıçakla saldırdı!

Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi 806 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın en üst katında ikamet eden Mehmet C. (50), eşine sinirlenip evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sinirden evi ateşe verdi! Yetmezmiş gibi itfaiye erlerine bıçakla saldırdı!

Yangına müdahale eden itfaiye görevlilerine bıçakla saldıran Mehmet C, polis ekipleri tarafından yakalanarak evden çıkarıldı.

Sinirden evi ateşe verdi! Yetmezmiş gibi itfaiye erlerine bıçakla saldırdı!

Dumandan etkilenen şüpheli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sinirden evi ateşe verdi! Yetmezmiş gibi itfaiye erlerine bıçakla saldırdı!

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mehmet C'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA