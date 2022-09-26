Sinirden evi ateşe verdi! Yetmezmiş gibi itfaiye erlerine bıçakla saldırdı!

Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi 806 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın en üst katında ikamet eden Mehmet C. (50), eşine sinirlenip evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.