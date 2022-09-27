  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa 14 yaşında trafik kurbanı oldu

14 yaşında trafik kurbanı oldu

27.9.2022

14 yaşında trafik kurbanı oldu

MANISA'NIN Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Fatmanur İtik (14), hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün 14.30 sıralarında İzmir - Ankara karayolu battı- çıktı çıkışında meydana geldi.

Fatih Sanayi Sitesi yakınlarında karşıya geçmeye çalışan İtik'e, Ankara yönüne seyir halinde olan Cafer Alsay (29) yönetimindeki otomobil çarptı. İtik, çarpmanın etkisiyle savruldu. İtik, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SERKAN ÖZCAN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA