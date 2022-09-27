14 yaşında trafik kurbanı oldu

MANISA'NIN Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Fatmanur İtik (14), hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün 14.30 sıralarında İzmir - Ankara karayolu battı- çıktı çıkışında meydana geldi.

Fatih Sanayi Sitesi yakınlarında karşıya geçmeye çalışan İtik'e, Ankara yönüne seyir halinde olan Cafer Alsay (29) yönetimindeki otomobil çarptı. İtik, çarpmanın etkisiyle savruldu. İtik, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SERKAN ÖZCAN