Seyir halindeki otobüs alev aldı

MANİSA'NIN Kula ilçesinde, seyir halindeyken motoru alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Körez Mahallesi kavşağında meydana geldi. İzmir'den Ankara'ya gitmekte olan Recep Arıdıcı yönetimindeki 26 RN 025 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Otobüsteki 23 yolcu ile personel tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmaması sevindirdi.



■ BATUHAN ULU

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