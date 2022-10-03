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Haberler Manisa Spil Dağı'nda tehlikeli anlar! Orman yangını son anda önlendi!

Spil Dağı'nda tehlikeli anlar! Orman yangını son anda önlendi!

Spil Dağı Milli Parkı'nda dün gece çıkan yangın panik yarattı. Henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başlayan kamelyadan yükselen alevlerin, Spil Dağı Orman Gözetleme Kulesi'nden fark edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yangının ormana sıçramadan söndürülmesiyle, milli park büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü.

İHA

03.10.2022, 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022, 10:57

Manisa'da bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Park alanında gece yarısı bir kamelyada çıkan yangına kısa sürede müdahale edilerek, ormana sıçraması engellendi.

Spil Dağı’nda tehlikeli anlar! Orman yangını son anda önlendi!

Spil Dağı Milli Parkı'ndaki Atalanı Günübirlik Piknik Alanı'ndan zirveye giden yolda, Manisa'nın Ahşap terastan izlenebildiği Çampınar mevkiinde bulunan kamelya, henüz tespit edilemeyen nedenle gece yarısı yandı.

Spil Dağı’nda tehlikeli anlar! Orman yangını son anda önlendi!

Spil Dağı Orman Gözetleme Kulesi'ne gelen ihbar üzerine kısa sürede Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ve Orman Şefliği ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anında müdahale ve rüzgarın olmaması sayesinde milli park büyük bir tehlike atlatmış oldu. Yangında, kamelya ile birlikte 120 metrekarelik bir alandaki ağaçların da zarar gördüğü öğrenildi.

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