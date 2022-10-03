Spil Dağı’nda tehlikeli anlar! Orman yangını son anda önlendi!

Spil Dağı Orman Gözetleme Kulesi'ne gelen ihbar üzerine kısa sürede Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ve Orman Şefliği ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anında müdahale ve rüzgarın olmaması sayesinde milli park büyük bir tehlike atlatmış oldu. Yangında, kamelya ile birlikte 120 metrekarelik bir alandaki ağaçların da zarar gördüğü öğrenildi.