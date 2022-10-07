Genç itfaiyecinin adı Salihli’de yaşatılacak

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde geçtiğimiz yıl 30 Eylül'de görev başında beyin kanaması geçiren ve 2 gün sonra hayatını kaybeden 26 yaşındaki genç itfaiyeci Emre Çetin'in adı, Salihli'de itfaiye müfrezesine verildi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve itfaiye şube müdürleri Emre Çetin İtfaiye Müfrezesi'ni ziyaret etti. Çetin ailesinin de yer aldığı ziyarette, merhumun ruhuna dualar okundu. Evlatlarının isminin yaşatılacak olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden Çetin ailesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.

EMRE SAÇLI