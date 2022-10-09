Çekici üzerindeki araçta uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbari bilgi üzerine saat 00.10 sıralarında İzmir istikametinden gelen Ö.Y. (45) yönetimindeki 45 plakalı çekici durdurularak, üzerine yüklenmiş arızalı görünümü verilmiş 35 plakalı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 80 gram metamfetamin, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ile bong düzeneği bulundu. Şüpheliler C.K. (32), R.T. (35), C.O.G. (27) ve O.C.N. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikata başlandı.

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