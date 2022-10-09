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Haberler Manisa Çekici üzerindeki araçta uyuşturucu ele geçirildi

Çekici üzerindeki araçta uyuşturucu ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir çekici üzerinde arızalı görünümü verilmiş otomobil içinde uyuşturucu madde, tabanca ve bong düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

09.10.2022, 17:10

Çekici üzerindeki araçta uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen istihbari bilgi üzerine saat 00.10 sıralarında İzmir istikametinden gelen Ö.Y. (45) yönetimindeki 45 plakalı çekici durdurularak, üzerine yüklenmiş arızalı görünümü verilmiş 35 plakalı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 80 gram metamfetamin, 1 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ile bong düzeneği bulundu. Şüpheliler C.K. (32), R.T. (35), C.O.G. (27) ve O.C.N. (29) yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikata başlandı.
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