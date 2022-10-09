SMA hastası Duru için anlamlı turnuva

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde SMA hastası 2.5 yaşındaki Duru Sağlık için Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden SigortaShop Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen Sardes Kupası Voleybol Turnuvası başladı. Salihli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen, tüm geliri Duru'nun tedavisi için kullanılıp 3 gün sürecek olan turnuvaya SigortaShop Spor Kulübü'nün yanı sıra Galatasaray, Çukurova Belediye Adana Demirspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor katıldı. Turnuva öncesi açıklamalarda bulunan SigortaShop Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya, "Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığımız için mutluyuz. Umarız iyi bir gelir elde ederek Duru Sağlık'ın tedavisi için gerekli olan paranın toplanmasına bir nebze de olsa katkı olur. Turnuvaya katılarak destek olan takımlara teşekkür ederim" dedi.

"NE OLUR SESİMİZİ DUYUN"

Duru'nun annesi Hatice Sağlık, "Tedavi masrafları için gerekli olan paranın yüzde 64'ü toplandı. Tedavi olabilmesi için belirli bir kilonun üzerine çıkmaması lazım. 900 gram daha alırsa tedavisi riskli olacak. Daha fazla kilo almaması için çocuğumu bazen günde bir defa beslemek zorunda kalıyorum. Aç yattığı içinde sürekli ağlıyor. Ne olur sesimizi duyun" dedi.

EMRE SAÇLI