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Haberler Manisa O korkunç kaza baba ile oğulu birbirinden ayırdı!

O korkunç kaza baba ile oğulu birbirinden ayırdı!

Manisa'ya bağlı Turgutlu ilçesinde meydana gelen kaza, Y.S. (40) idaresinde kamyonet ile Ferdi Badan yönetimindeki motosikletle çarpışması üzerine meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sulama kanalına uçarken, motosiklet ise yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 çocuk babası motosiklet sürücüsü Ferdi Badan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, motosiklette yolcu olarak bulunan baba Devran Badan'ı (72) ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı.

İHA

10.10.2022, 16:59

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı.

O korkunç kaza baba ile oğulu birbirinden ayırdı!

Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Musacalı Mahallesi girişinde meydana geldi.

O korkunç kaza baba ile oğulu birbirinden ayırdı!

Edinilen bilgiye göre, Çampınar Mahallesi yönünden Urganlı Mahallesi istikametine giden Y.S. (40) idaresindeki 45 UA 499 plakalı kamyonet, Turgutlu yönünden Musacalı Mahallesi yönüne giden Ferdi Badan idaresindeki 45 ZC 0622 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

O korkunç kaza baba ile oğulu birbirinden ayırdı!

Kazada Y.S. idaresindeki kamyonet yolun kenarında bulunan sulama kanalına uçarken, motosiklet ise çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

O korkunç kaza baba ile oğulu birbirinden ayırdı!

Kazanın ardından vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine acil servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü Ferdi Badan'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, motosiklette yolcu olarak bulunan babası Devran Badan'ın (72) ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

O korkunç kaza baba ile oğulu birbirinden ayırdı!

İlk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Devran Badan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O korkunç kaza baba ile oğulu birbirinden ayırdı!

Kaza sonrası hayatını kaybeden Ferdi Badan'ın ailesi olay yerine araçlarla gelerek gözyaşı döktü. 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Ferdi Badan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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