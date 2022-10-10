O korkunç kaza baba ile oğulu birbirinden ayırdı!

Kazanın ardından vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine acil servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü Ferdi Badan'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, motosiklette yolcu olarak bulunan babası Devran Badan'ın (72) ağır şekilde yaralandığı bildirildi.