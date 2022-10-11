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Haberler Manisa Çekici üstündeki araçta metamfetamin çıktı

Çekici üstündeki araçta metamfetamin çıktı

11.10.2022

Çekici üstündeki araçta metamfetamin çıktı

MANISA'NIN Yunusemre ilçesinde çekici üzerindeki otomobilde uyuşturucu bulundu. İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine İzmir'den giden Ö.Y'nin (45) kullandığı çekiciyi durdurdu. Ekiplerin çekici üzerinde arızalı görünümü verilen otomobilde yaptıkları aramada 80 gram metamfetamin, 5 fişek satışa hazır skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar bulundu. Gözaltına alınan C.K. (32) R.T. (35) C.O.G. (27) ve O.C.N'nin (29) adliyeye çıkarıldı.

SERKAN ÖZCAN

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