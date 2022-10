MANISA'DA kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Ferdi Badan (35) öldü, babası Devran Badan (65) yaralandı. Kanala uçan kamyonet sürücüsü Yılmaz Seven ise yara almadı. Kaza dün 12.30'da Turgutlu Musulcalı'da yaşandı. Yılmaz Seven yönetimindeki 45 UA 499 plakalı kamyonet ile ova yoluna dönmek isteyen Ferdi Badan'ın kullandığı 45 ZC 0622 plakalı motora çarptı. Motosikletteki baba yaralanırken, evli ve 3 çocuk babası Ferdi Badan can verdi.

SERKAN ÖZCAN