Manisa’da feci kaza: Minibüs, şarampole devrildi

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kula- Alaşehir yolu Kula Göleti yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Kula yönüne giden Muzaffer Akça'nın kullandığı 45 AFH 816 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Ehliyet kemeri takılı olmayan Akça, minibüsten dışarı fırlayıp, altında kalarak yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne götürülen Muzaffer Akça'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.