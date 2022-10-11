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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza: Minibüs, şarampole devrildi

Manisa'da feci kaza: Minibüs, şarampole devrildi

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü Muzaffer Akça (21), araçtan fırlayarak yaralandı.

DHA

11.10.2022, 16:37

Manisa’da feci kaza: Minibüs, şarampole devrildi

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kula- Alaşehir yolu Kula Göleti yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Kula yönüne giden Muzaffer Akça'nın kullandığı 45 AFH 816 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Ehliyet kemeri takılı olmayan Akça, minibüsten dışarı fırlayıp, altında kalarak yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne götürülen Muzaffer Akça'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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