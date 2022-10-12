  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Durdurulan aracında bin 676 adet sentetik ecza haplarıyla yakalanan şahıs tutuklandı

Durdurulan aracında bin 676 adet sentetik ecza haplarıyla yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 676 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

12.10.2022, 16:47

Durdurulan aracında bin 676 adet sentetik ecza haplarıyla yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Akhisar'da durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Arama sonucu bin 676 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan B.Y. (24) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA