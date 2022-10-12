Manisa’da kaçak geyik seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkı'na salınan kızıl geyiklerden biri bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulun bahçesinde görülmüştü.

Okulun bahçesinde gezinen geyik hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından şaşkınlığa neden olmuş ve okul yönetiminin bilgi vermesi üzerine bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Kızıl geyik öğlen saatlerinde Turgutlu ilçesinin kırsal Yayla Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesinde yorgun şekilde görüldü. İhbar sonucu bulunan geyik, Veteriner Hekim Dr. Engin Bahçeci tarafından bayıltılarak Spil Dağı Milli Parkı'na götürülmek üzere yola çıkarıldı.