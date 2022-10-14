Mucize kurtuluş

Manisa'nın Kula ilçesinde aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarparak hurdaya dönen kiremit yüklü TIR'ın kupasında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sıkışmadan dolayı vücudunda çok sayıda kırık oluşan sürücü tedavi altına alındı. Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Resul Kalbur (36) idaresindeki 26 AEF 790 plakalı kiremit yüklü TIR, aynı yönde ilerleyen Lütfi Görenoğlu idaresindeki 27 BDD 41 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın kupasında sıkışan sürücü Kalbur ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kağıt gibi ezilen TIR'ın kupasında sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarış başlattı.

SÜRÜCÜ GÜÇLÜKLE KURTARILDI

İtfaye ekiplerinin yanısıra çevredeki vatandaşların da seferber olduğu kurtarma çalışmalarında sıkıştığı yerden güçlükle kurtarılan sürücü, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sıkışmadan dolayı vücudunda çok sayıda kırık oluyan Resul Kalbur'un, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Feci kazanın, arkadan çarparak ağır yaralanan TIR sürücüsünün uyuklamasından dolayı olabileceği tahmin ediliyor.

BATUHAN ULU